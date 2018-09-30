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سر معانقة "كلوب" لـ"صلاح" بعد هدف ستوريدج

الرياضة

صلاح و كلوب
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محمد الخرو

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تصريحات نارية لمدرب ليفربول عن محمد صلاح

أثارت معانقة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة، بعد تسجيل اللاعب ستوريدج هدف التعادل في شباك تشيلسي أمس تساؤلات كثيرة حول السبب وراء هذه الواقعة.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن سر ذهاب "كلوب" إلى "صلاح" لمعانقته عقب الهدف لأنه كان حريصًا على عدم قيام اللاعب بأى رد فعل قد يساء فهمه مثلما حدث فى مباراة باريس سان جيرمان الفرنسى التى أقيمت بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 2.

وكان محمد صلاح ألقى زجاجة المياه على الأرض، عقب تسجيل زميله البرازيلى فيرمينو هدف فوز ليفربول على باريس سان جيرمان، ما أثار تساؤلات الصحافة الإنجليزية فى ذلك الوقت عما إذا كان النجم المصرى غاضباً من تراجع مستواه خلال اللقاء أو قرر الاحتفال بهدف الفوز بتلك الطريقة، أو معاناته من الإحباط لسبب آخر.

وأثار يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، الجدل باستبداله محمد صلاح فى الدقيقة 66 من عمر مباراة تشيلسى، موضحًا أن اللاعب المصرى لم يقدم أفضل مستوياته أمام "البلوز".

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