200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

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عبد القادر وحيد ووكالات

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قرر قاضي  فيدرالي أمريكي السماح لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي السماح لرفع دعوى بمقاضاة ترامب بسبب هدايا أجنبية قبل بها بشكل ينتهك الدستور.

وقال القاضي إيمنت سوليفان إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي ترامب هدايا من جهات أجنبية من دون موافقة الكونجرس، وهو ما يعد انتهاكاً لبند دستوري، بحسب "أسوشيتد برس".

من جانبه علق العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال على القرار قائلاً: «هذا انتصار كبير؛ أن يتم السماح لنا بالمضي قدمًا في محاسبة الرئيس».

وفي تصريحه لـ"أسوشييتد برس"، أكد أن ترامب انتهك البند الدستوري مرارًا، مشددًا على المضى في محاسبته.

بينما  قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيلي لاكو، في بيان، إن الحكومة «تعتقد أنه لا بد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم». ويتهم أعضاء في الكونغرس ترامب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسئولون أجانب على الإقامة بها واستئجارها، فضلاً عن تلقِّي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأمربكي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة.

 يذكر أن الدعوى القضائية تستند إلى فقرة في الدستور تمنع الرؤساء من تلقي مدفوعات من دول أجنبية دون موافقة الكونجرس.

كانت فنادق ومكاتب لا يزال يمتلكها الرئيس قد استضافت فعاليات لمسئولين أجانب تدخل فيها صفقات مشبوهة.

ولم يمنح ترامب الكونجرس أي تفاصيل عن هذه الصفقات، كما أنه لم يطلب موافقة الكونجرس عليها.

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