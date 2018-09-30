600 مشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار

30 سبتمبر 2018 - 12:20 م

أصدر معرض القاهرة للابتكار إنجازاته خلال الدورات الأربعة السابقة والتي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كل عام، وكان إجمالي عدد الجوائز التي مُنحت 165 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية واحتضان بإجمالي تمويل قدره 4 ملايين جنيه، حيث تم احتضان 14 فائز بقيمة 2,3 مليون جنيه مصري.

ومن المتوقع أن يحضر المعرض هذا العام والذي سيعقد في 7و8 نوفمبر 2018 في نسخته الخامسة ما يقرب من 600 عارض من مصر وماليزيا والصين والدول العربية والأفريقية وأكثر من 5000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وسوف يُعرض العديد من النماذج الأولية من الإبتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 14 تحالفا من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 50 مشروعا من مشروعات التخرج، وما يقرب من 60 ابتكارا من الابتكار المجتمعي للأفراد، وعدد 17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروع من مشروعات التعليم الفني، وعدد 15 مشروعا من نماذج مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذج من جامعة الطفل.

مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً