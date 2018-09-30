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"المحافظين" قرار جامعة بنى سويف يقضى على الأمية

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رشا عمار
رشا عمار

أمينة عبد العال

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أشادت رشا عمار، المتحدث الإعلامى باسم حزب المحافظين، بموافقة مجلس جامعة بنى سويف على مقترح يلزم طلاب الكليات الأدبية المختلفة بمحو أمية 8 تلاميذ أو أفراد، على مدى سنوات دراستهم بالجامعة، مؤكدة أنه قرار إيجابى يساعد فى محو أمية المحافظة فى وقت قياسى.

وطالبت "عمار"، كافة الجامعات الحكومية والخاصة بالسير على نهج جامعة بنى سويف، كما طالبت وزارة التربية والتعليم بتسخير أبنيتها التعليمية فى محو أمية الأفراد والتلاميذ لتذليل العقبات أمام طلاب الكليات في محاولة للقضاء على الأمية أو تقليل نسبتها بعد أن تفشت فى مجتمعاتنا مثل السرطان .

واقترحت المتحدث الإعلامى للحزب، أنه للقضاء على الأمية فإنه يتوجب على الحكومة وضع استراتيجية تعليمية واقعية، تقوم على تركيز إعادة هيكل التعليم الحكومي الفعال، وتوثيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمحو الأمية في المدارس، خلال الدراسة وأيام العطلة، وتفعيل دور وأداء المدارس تجاه خدمة المجتمع، بما فيها توفير مهارات التعليم لهم كالكتابة والقراءة حتى نعد مدربا صغيرا قادرة على محو أمية آخرين.

وسيقوم طلاب الفرقة الأولى بكتابة إقرار بمحو أمية 8 أفرد كشرط أساسي لتخرجه بدءا من العام الجامعي 2018- 2019م وسيطبق ذلك على الطلاب الجدد بعد ذلك، وذلك صمن البروتوكول المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

ووفقًا لتقديرات صادرة عن منظمة اليونسكو، فإن واحدا من كل خمسة بالغين، في العالم العربي، يعاني من الأمية، بنسبة بلغت 20%.


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