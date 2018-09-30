» "هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر

30 سبتمبر 2018 - 12:33 م

يرى أسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي، جيمى كاراجر، أن البلجيكي، إدين هازارد، أفضل من محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، زاعمًا أن "هازارد" أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لست سنوات السابقة، بحسب ما نقله موقع "فوتبول لندن" الصادر بالإنجليزية.

وفي تصريحاته لصحفية "تليجراف" البريطانية، أدعي "كاراجر" أن "هازارد هو أفضل لاعب في الدوري الممتاز"، مضيفًا: "لقد قلت ذلك خلال تعليقي حيث تغلب تشيلسي على ليفربول في أول لقاءين هذا الأسبوع، أن هذا الحكم يستند إلى السنوات الست الأخيرة، وليس المباريات الست الأولى لهذا الموسم".

وتابع أسطورة ليفربول في تصريحاته، أن "هازارد" أحرز هدفًا رائعًا خلال لقاءاته الأخيرة مع الريدز"، "فهو خطير للغاية في منطقة الجزاء".

ومن جهة أخرى، فقد تمكن من تحديد اسم المتسابقين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ما زال بإمكانه تحدي هازارد في الرهانات الفردية هذا الموسم.

وأضاف كاراجر: "هناك منافسون بارزون يستحقون المشاركة في هذه المناقشة"، "من بين الأفضل: كيفين دي بروين ومحمد صلاح وسيرجيو أجويرو وهاري كين وديفيد سيلفا".

وأوضح أسطورة ليفريول أن أساس اختياراته لهذه الأسماء، قائلاً: "يمتلك الجميع صفات خاصة، دي بروين وسيلفا هما فنانان مع الكرة، بينما كين وأجويرو وصلاح قتلة في وحول منطقة الجزاء".

واستطرد: "إلا أن هازارد يملك شيئًا لا يفعله الآخرون - القدرة على المراوغة، واللعب بكلتا قدميه، ومراوغة العديد من لاعبي الوسط قبل أن يحرز أهدافه الرائعة".

ونوه "كاراجر": "أن هازارد لديه القدرة على جعلك "تصرخ" كما فعلت عندما سجل الهدف الذي أخرج ليفربول من كأس كاراباو"، كما أنه أحرز مع تشيلسي ستة أهداف خلال 7 مباريات على عكس زميله السابق محمد صلاح.



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