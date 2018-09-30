  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أحمد جلال إبراهيم رئيس بعثة الزمالك في الإمارات

نقل نائب رئيس الزمالك لأحد مستشفيات الدقى

صلاح و كلوب

سر معانقة "كلوب" لـ"صلاح" بعد هدف ستوريدج

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

رونالدو

أول رد من "رونالدو" على اغتصابه فتاة أمريكية

الجونة

بالأرقام.. تعرف على ثروة عائلة "ساويرس"

قيادي إخواني لمستشار مرسي : "لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن"

"لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن"

الراهب زينون المقاري

مفاجأة.. الراهب "زينون" التقى البابا تواضروس قبل وفاته بـ5 أيام

مرتضى منصور

الطفل الباكى.. أشهر كوميكس ساخر من "مرتضى منصور"

فرانك

لماذا لا تضع أمريكا الإخوان على قوائم "الإرهاب"؟

أسطورة ليفربول:

"هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر

الرياضة

محمد صلاح
أرشيفية

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دموية بين عائلتين في إمبابة

#

الوحدات السكنية «نار» والشباب «حيران»

#

«فيفا» يعلن ترتيب«صلاح» في سباق الأفضل عالميًا

#

زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

ليفربول

هازارد

صلاح

جيمي كاراجر

فوتبول لندن

يرى أسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي، جيمى كاراجر، أن البلجيكي، إدين هازارد، أفضل من محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، زاعمًا أن "هازارد" أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لست سنوات  السابقة، بحسب ما نقله موقع "فوتبول لندن" الصادر بالإنجليزية.

وفي تصريحاته لصحفية "تليجراف" البريطانية، أدعي "كاراجر" أن "هازارد هو أفضل لاعب في الدوري الممتاز"، مضيفًا: "لقد قلت ذلك خلال تعليقي حيث تغلب تشيلسي على ليفربول في أول لقاءين هذا الأسبوع، أن هذا الحكم يستند إلى السنوات الست الأخيرة، وليس المباريات الست الأولى لهذا الموسم".

وتابع أسطورة ليفربول في تصريحاته، أن "هازارد" أحرز هدفًا رائعًا خلال لقاءاته الأخيرة مع الريدز"، "فهو خطير للغاية في منطقة الجزاء".

ومن جهة أخرى، فقد تمكن من تحديد اسم المتسابقين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ما زال بإمكانه تحدي هازارد في الرهانات الفردية هذا الموسم.

وأضاف كاراجر: "هناك منافسون بارزون يستحقون المشاركة في هذه المناقشة"، "من بين الأفضل: كيفين دي بروين ومحمد صلاح وسيرجيو أجويرو وهاري كين وديفيد سيلفا".

وأوضح أسطورة ليفريول أن أساس اختياراته لهذه الأسماء، قائلاً: "يمتلك الجميع صفات خاصة، دي بروين وسيلفا هما فنانان مع الكرة، بينما كين وأجويرو وصلاح قتلة في وحول منطقة الجزاء".

واستطرد: "إلا أن هازارد يملك شيئًا لا يفعله الآخرون - القدرة على المراوغة، واللعب بكلتا قدميه، ومراوغة العديد من لاعبي الوسط قبل أن يحرز أهدافه الرائعة".

ونوه "كاراجر": "أن هازارد لديه القدرة على جعلك "تصرخ" كما فعلت عندما سجل الهدف الذي أخرج ليفربول من كأس كاراباو"، كما أنه أحرز مع تشيلسي ستة أهداف خلال 7 مباريات على عكس زميله السابق محمد صلاح.


صورة الخبر ..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر
» ترامب: لقد وقعت في حب هذا الرئيس
» شاهد.. فستان من «الدولارات» لـ«كيم كاردشيان»
» شاهد.. أغرب صورة لـ«عمر المختار» قبل منصة الإعدام
» بالفيديو.. حساسين: "مصر اليوم فى عيد"
» أسماء حكام مباريات الجولة التاسعة بالدورى
» بالفيديو.. حقيقة زواج لقاء سويدان من ثرى عربى
» من هو أغنى رجل فى التاريخ؟
» بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"
» سبب مبكى يجبر سيدة على حمل زوجها على كتفها
» ابتكار لحم قابل للأكل عن طريق طبعه بطابعة ثلاثية الأبعاد

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير