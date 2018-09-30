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القوى العاملة: إقرار اختبار لطلاب الجامعة العمالية لإتمام البكالوريوس

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سعفان
سعفان

وكالات - حنان حمدتو

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالموافقة على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني "سنتان" من الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس الأمر الذي يؤدي لطمأنة جميع الطلاب في الجامعة.

وجاء ذلك خلال لقاء سعفان بديوان عام الوزارة،  رؤساء 11 نقابة عامة: العاملون بالبترول، والغزل والنسيج، والزراعة، والمناجم والمحاجر، والصحافة والطباعة والإعلام، والصناعات الغذائية، والنقل العام، والنقل البحري، والمرافق، والعلوم الصحية، والأعمال المالية والضرائب والجمارك لمناقشة إمكانية مساهمة الوزارة في تدريب وتثقيف القيادات النقابية العمالية فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات التي تواجه الجامعة العمالية.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة تضعُ الجامعة نصب أعينها وأنها لم تغفل لحظة عن متابعة شئونها وأمورها، مطالبًا بضرورة بحث جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بكل أمور الجامعة وبحث كافة المشكلات التي تواجهها بنوعٍ من الشفافية والوضوح والبعد عن شخصنة الأمور، لتحقيق التطوير الحقيقي للجامعة.

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