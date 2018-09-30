والد «الدرة » يروى لـ«المصريون» كواليس استشهاد نجله

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الدرة
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فلسطين

الشهادة

الشهيد

الدرة

تحل اليوم الذكرى الـ18 لاستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، الذي قتل وهو يحاول الاحتماء بوالده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الـ30 من سبتمبر وهو في عمر 16عامًا، في العام 2000، ليكون "الدرة" أيقونة للألفية لجديدة، وكان مشهد استشهاد الدرة بداية حقيقة للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي راح ضحيتها أكثر من 4400 شهيد 48000 مصاب.

وتنشر "المصريون" جزءًا من حوار أجرته مع جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، والذي نشر في فبراير 2017.

فى البداية لا يمكن التغافل عن التطرق لمشهد وفاة الشهيد محمد الدرة؟

قبل استشهاد محمد بيومين أى فى 28/9/2000 كان دخول شارون وتدنيسه المسجد الأقصى "وللأسف الأقصى يدنس يوميًا على مرأى ومسمع الأمة الإسلامية والعربية"، وفى يوم 30/9 توجهنا إلى مدينة عزة، وكنا نأتى من مخيم ألبريك لشراء سيارة جديدة، ولكن لم نوفق وعند عودتنا من مفترق طريق الشهداء تم إطلاق النار علينا بشكل كثيف، وتم استشهاد محمد وكانت المدة الزمنية 45 دقيقة التى واصل العدو إطلاق النار علينا وكنت أحاول أن أحمى ابنى فأصبت بوابل من الرصاص فى يدى وجسدى ولكن قضاء الله فوق كل شيء.

منذ أشهر قليلة أكمل الشهيد محمد الدرة رحمه الله عامه الـ28 فهل لك أن تقدم لنا نبذة عن أحلامه وأمنياته؟

طبعًا أمنياته كانت مثل أى طفل فى العالم، كان يريد أن يكون دكتورًا أو مهندسًا وكان طريق التعليم هو هدفه، وأنا كـ"أب" أتمنى له كل السعادة ويكون أفضل منى فى كل شيء.

فى كل عام تحل ذكرى وفاة الشهيد فكيف ترى هذا المشهد؟

أنا أعيش ذلك الواقع المرير كل يوم منذ حدوثه حتى الآن، بالإضافة إلى أننى لا أشفى حتى الآن من الإصابات التى لحقت بى ولم استكمل علاجي، وحتى هذه اللحظة تثير هوية المصور الذى التقط لحظات استشهاد محمد الدرة ضجة ما بين المصور الفرنسى شار.

من صور حادث استشهاد "الدرة" الذي أصبح "شعارًا" في العالم بأكلمه؟

من صور الحادثة هو "طلال أبو رحمة" وهو يعمل مع شارل فى قناة "فرنسا24"، وعن التلاعب فى الفيديو قال إنه مفبرك، وأكاذيب صهيونية، وتم رفع أكثر من قضية من قبل الصهاينة فى فرنسا ولكن القضاء أنصفنى وثبت أنه غير مفبرك.

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