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شاهد.. مسجد إندونيسي يهتز بالمصلين والسبب زلزال

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زلزال إندونيسيا
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وكالات- الدويني فولي

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أظهر مقطع فيديو، عددًا كبيرًا من المصلين يفرون من مسجد إندونيسي، بعدما استشعروا هزة زلزال ضرب البلاد، الجمعة الماضية، وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

ووقفت صفوف من المصلين بشكل متراص خلف الإمام في المسجد، لكنهم شعروا باهتزاز عنيف قبل أن ينطلقوا فارين إلى الخلف لمحاولة النجاة.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن عدد القتلى جراء الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرة سولاويسي في إندونيسيا ارتفع إلى 832 قتيلاً، الأحد، مضيفة أنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد في البداية.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو، في مؤتمر صحفي، إن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبانٍ انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة الذي هز البلاد.

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