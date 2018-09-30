تعرف على أصغر جندى شارك فى الحرب العالمية الأولى

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دوّن التاريخ اسم مومشيلو جافريتش (MomiloGavri )، حيث انضم هذا الطفل للقتال ضمن صفوف الجيش الصربي، بينما لم يتجاوز عمره الثماني سنوات، ليصبح بذلك أصغر جندي شارك في الحرب العالمية الأولى بعد انضمامه إلى فرقة المدفعية الحربية السادسة.

حصل  "جافريتش" على رتبة عريف وهو يبلغ  من العمر 8 سنوات  بعدما قتل والده  وأشقاءه  السبعة، ثم  نال  بعد ذلك  رتبة رقيب بعد معركة قادها عام 1916.

تعرض الطفل الملقب بأنه أصغر جندي شارك في الحرب العالمية الأولى لإصابات عديدة لكن لم يمنعه ذلك من القيادة  والعودة لصفوف الجيش. 

اعتقل «مومشيلو جافريتش» سنة 1929 بعد اتهامه  بالتهريب من الخدمة العسكرية، حيث لم يصدق المسئولون  وثائق الطفل حول مشاركة في الحرب العالمية الأولى، وأرسله النازيون بعد ذلك إلى أحد معسكرات الاعتقال قرب بلغراد.

 جدير بالذكر أنه تم اعتقال بعد ذلك من قبل الشيوعيين بتهمة التخابر مع النازيين زمن الحرب، وسمي يوغوسلافيا بمدينة لوزنيكا باسمه تخليدًا لذكراها.

وبدأت الحرب العالمية الأولى في  28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر 1918، وصفت وقت حدوثها بـ"الحرب التي ستنهي كل الحروب"، وتم جمع أكثر من 70 مليون فرد عسكري، 60 مليون منهم أوربيين، للمشاركة في واحدة من أكبر الحروب في التاريخ، وتعد الحرب أحد أعنف صراعات فى التاريخ، وتسببت في التمهيد لتغييرات سياسية كبيرة تضمنت ثورات 1917–1923 في العديد من الدول المشتركة.



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