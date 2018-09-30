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علاج جديد لقتل الخلايا السرطانية بقشور التفاح

صحة وتغذية

"كيماوى السرطان"
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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قام علماء من جامعة ويسكنسون في ماديسون بالولايات المتحدة، باكتشاف عظيم هو أن قشور التفاح خاصية "قتل" الخلايا السرطانية.

وبؤكد العلماء أن "مضادات الأكسدة في قشور التفاح يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا، وهي مفيدة أيضا في مكافحة سرطان الثدي"، كما اكتشفوا خلال التجارب السريرية مع الخلايا السرطانية وقشور التفاح أنه اتصال الخلايا بمستخلص قشور التفاح، يؤدي إلى إبطاء نمو هذه الخلايا ويقلص عمرها. كما أظهرت الدراسة أن تعرض الخلايا السرطانية لمستخلص قشور التفاح، يزيد فيها من بروتين "مربين" القادر على كبح نشاط الخلايا السرطانية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه ليست الخاصية العلاجية الوحيدة لقشور التفاح، لأنها كما عصير التفاح تحتوي على مواد مقوية للقلب والأوعية الدموية.


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