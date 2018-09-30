  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
أحمد احمد

أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

إعادة فتح شارع الجلاء أمام محافظة السويس

السجن 3 سنوات لسكرتير عام محافظة السويس فى قضية رشوة

تقارب بين الإخوان والسلطة

تقارب بين الإخوان والسلطة

محمد صلاح وماني

ادعم "صلاح" لحصد جائزة جديدة بـ"البريميرليج"

محكمة جنايات القاهرة

ننشر تعديل الاتهامات الجديد للجنايات بأحداث مكتب الإرشاد

وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ 88 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أحمد جلال إبراهيم رئيس بعثة الزمالك في الإمارات

نقل نائب رئيس الزمالك لأحد مستشفيات الدقى

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

200 مشرّع أمريكى يلاحقون ترامب بهذه التهمة

رونالدو

أول رد من "رونالدو" على اغتصابه فتاة أمريكية

الجونة

بالأرقام.. تعرف على ثروة عائلة "ساويرس"

السعيد:

استبعاد 100 متقدم لشغل المناصب القيادية بصندوق مصر السيادى

آخر الأخبار

السعيد
السعيد

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية

#

7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية.. تعرف عليها

#

زياد بهاء الدين: ملاحظتان على تقلد قبطية منصب محافظ دمياط

#

أول ظهور لنجوم الزمالك في تدريبات بيراميدز

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم استبعاد 100 طلب من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية للصندوق السيادى المصرى "صندوق مصر" لعدم استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

وأضافت  السعيد، فى بيان لها حصلت "المصرى اليوم" على نسخة منه أن اللائحة التنفيذية للصندوق ستكون على غرار الصناديق السيادية العالمية التى تمت دراستها، وإن النظام الأساسى للعمل بالصندوق ستحدده اللجنة التى تضم الخبراء.

وفى السياق ذاته أوضحت الوزارة،  أن عدد المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق 220، وأنهم شملوا عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها، إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.

وأعلنت  السعيد تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بالاختيار من بين المتقدمين لعرض القائمة النهائية على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره فى النصف الأول من أكتوبر المقبل.

مشيرة الى انه وفقًا لقانون الصندوق السيادى يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء ويعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى للصندوق، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشملوا خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تذكرة مترو مجانية لمن يمارس هذه الرياضة
» تعرف على الموقع الإلكترونى لتقديم الإقرارات الضريبية غدًا
» بسبب علاقة مشبوهة.. عامل يذبح نجل عمته بالفيوم
» إرهابى يهرب من محكمة على طريقة الأفلام السينمائية
» ملكة جمال العراق تبكى: "هددونى بالقتل"
» تأجيل "أحداث الإرشاد" لـ7 أكتوبر
» الهضبة يطير إلى أمريكا و"الشربينى" ترافقه
» شاهد.. مسجد إندونيسي يهتز بالمصلين والسبب زلزال
» "هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر
» ترامب: لقد وقعت في حب هذا الرئيس
» شاهد.. فستان من «الدولارات» لـ«كيم كاردشيان»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير