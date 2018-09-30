سر بطلان الانتخابات التكميلية بـ"الجبلاية"

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أرسلت اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب خطاب رسمي لاتحاد الكرة، تؤكد من خلاله بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية للجبلاية المحدد لها اليوم الأحد وغدًا الاثنين والانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهوارى.

وأرجع الخطاب سبب البطلان إلى أن الإعلان الرسمي في إحدى الصحف الرسمية تضمن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية هو 233 ناديًا، وهو رقم غير صحيح وفقاً للخطاب، وإنما العدد الصحيح هو 220 نادياً، حيث إن الـ13 نادياً الأخرى لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن وبالتالي ليس لهم حق التصويت.

وطالبت اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة بضرورة إعادة الدعوة والإعلان عن الجمعية العمومية العادية في موعد أقصاه اليوم الأحد وهو آخر موعد قانوني للدعوة للجمعية العمومية، حيث تنص اللائحة على الدعوة للجمعية العمومية قبلها بفترة لا تقل عن 30 يومًا، مع إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية مجددًا.

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