"عيد" يكشف وقائع لم تحدث بمصر إلا بعد استشهاد "الدرة"

30 سبتمبر 2018 - 01:05 م

كشف المحامي الحقوقي جمال عيد عن وقائع حدثت بالشارع المصري عندما استشهد محمد الدرة فمنذ 18 عامًا.

وقال "عيد" في تغريدة بـ"تويتر" مصطحبًا معها صورة لاستشهاد الدرة في حضن والده: "هذه الصورة من الانتفاضة الفلسطينية الثانية من 18 سنة".

وأضاف: "ارتبطت الصورة بثلاثة وقائع، فالمرة الأولى التي تشهد مصر أكثر من مليون مواطن بالشارع والمرة الأولى التي يهتف الشارع المصري بقوة: يسقط يسقط حسني مبارك".

وتابع:"هذه الصورة قدمت دليلا قويا للمتصهينين على خسة جرائم أصدقائهم الصهاينة".

جدير بالذكر أنه تحل اليوم الذكرى الـ18 لاستشهاد محمد الدرة، والتي وقعت في قطاع غزة في 30 سبتمبر عام 2000.