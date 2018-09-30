الشعراوى يطالب رجال الأعمال بالاستثمار فى جنوب مصر

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متابعات- حنان حمدتو

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ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رجال الأعمال بالتعاون مع الوزارة لعقد مؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات وسط وجنوب الصعيد، ودراسات الجدوى الخاصة بها.

وأضاف شعراوى خلال  لقائه  مع وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى، أنه من المهم التسويق للمنتجات البيئية المتميزة في المحافظات والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال في دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة في المحافظات، وإقامة صناعات عليها خصوصًا في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

ونوّه  الوزير بأهمية التنسيق مع جمعية رجال الأعمال في تبني احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز علي جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب.

وأوضح أن الحكومة بكل وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بدعم التنمية وتوفير فرص عمل في كل المحافظات، وخصوصًا محافظات الصعيد؛ لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع شركاء التنمية في مصر، خصوصًا مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسي؛ لدفع قاطرة التنمية في البلاد.

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