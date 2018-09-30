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أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

الرياضة

أحمد احمد
أحمد احمد

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قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه لم يعلم شيئًا عن العقوبة التى أصدرتها لجنة الانضباط بـ"كاف" على مرتضى منصور رئيس الزمالك، موضحًا بأنه كان مشغولاً.

وأضاف رئيس "كاف"، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، إنه علم من الصحفيين بعقوبة إيقاف مرتضى منصور: "لا أعرف أن رئيس الزمالك تمت معاقبته لأنني كنت مشغولا ببعض الأمور الأخرى في لندن".

وتابع: "لدينا لجنة مختصة بشأن هذا الملف، أحترم القانون لأن كل شيء يتمتع بالشفافية، بديل ما حدث لبلدى بعد معاقبة مدغشقر، المدونة الانضباطية هى الفيصل فى هذه الأمور، ومن حق رئيس الزمالك الاستئناف".

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