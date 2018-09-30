عماد جاد: هذه مظاهر قوة الهوية المصرية

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قال عماد جاد، الكاتب الصحفى والمستشار السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مكونات الهوية المصرية هى التى حكمت مصر والمصريين فى مراحل التقلب التى مرت بها المنطقة، وهى التى وقفت فى وجه محاولات عناصر سلفية لاستهداف بعض الأضرحة فى القرى المصرية.

وأضاف جاد خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم، أن مكونات الهوية أيضًا هى التى دفعت السيدات المصريات على اختلاف انتماءاتهن الطبقية والاجتماعية والدينية للخروج ضد محاولات الجماعة الإرهابية لتغيير الهوية المصرية، وهى التى دفعت ملايين المصريين للخروج إلى الشوارع فى 30 يونيو 2013 للدفاع عن الهوية المصرية والتى نجحت فى النهاية فى لفظ حكم المرشد والجماعة الخارج عن السياق العام للهوية المصرية.

وتابع: "على الرغم من المحاولات الهائلة التى استهدفت الهوية المصرية بهدف تغييرها عكس السياق التاريخى لها، إلا أن هويتنا المصرية صمدت أمام كل هذه المحاولات، ورغم ذلك لم تتوقف محاولات الاستهداف ولعل ما نشهده كل عام من فتاوى سلفية تحرم تبادل التهانى مع المسيحيين المصريين".

واستكمل ناهيًا مقاله: "إلى جانب فتاوى أخرى تحقر من المرأة وتزدريها تعد مثالاً على ذلك، كما أن المحاولات التى يقوم بها البعض لإضفاء طبقة وهابية على الهوية المصرية لم تتوقف حتى اللحظة، محاولات تطول شتى المجالات من سياسية واقتصادية وثقافية وفنية وحتى رياضية، بل إن هناك محاولات هائلة لضرب التوافق الوطنى المصرى الذى صمد فى وجه محاولات التدمير التى شهدتها مرحلة ما يسمى بالربيع العربى. ما نؤكد عليه هنا هو أن هذه المحاولات لن تتوقف، فهى تمثل المدخل لتفتيت المنطقة وتحويلها إلى دويلات دينية وطائفية، وهو الأمر الذى يتطلب من القيادة السياسية والنخبة بمختلف مكوناتها وعيا متقدما بتشكل هذه المحاولات والتى تتجسد اليوم فى محاولات التيار السلفى للنيل من الهوية المصرية".

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