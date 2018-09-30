تقارب بين الإخوان والسلطة

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تداولت أوساط سياسية أردنية أنباء عن مشاورات بين الحكومة وقيادات بجماعة "الإخوان المسلمين" بعد قطيعة استمرت لسنوات بين الجانبين.

اللقاء شمل وفدًا من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" الأم أو حزب جبهة العمل الإسلامي من جهة، وبين وفد رسمي يترأسه وزير الداخلية "سمير المبيضين" بحضور شخصيات مسئولة أمنيًا عن الملف، بحسب صحيفة رأي اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية (لم تسمها) أن رئيس الوزراء "عمر الرزاز" مهتم بالتحاور مع جميع الأطراف، خصوصا بعد إشارته العلنية لحكومة برلمانية منتخبة خلال سنتين، واحتمالية عودته لصيغة قانون الانتخابات لعام 1989 والتي شهدت مشاركة كبيرة لـ"الإخوان المسلمين" في ذلك الوقت.

وزير الداخلية الأردني تحرك تحت هذه اللافتة للتشاور مع قادة من التيار الإسلامي عبر لافتة حزب جبهة العمل الإسلامي المعترف به قانونيا، خلافًا لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تم تعليق ترخيصها.

يذكر أنه منتصف أبريل العام الماضي، أغلقت السلطات الأردنية المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين" (الأم)، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، وأعقب ذلك إجراء مماثل لفروع لها في عدة محافظات.

ولا تخفي جماعة "الإخوان المسلمين" محاولاتها لترطيب الأجواء مع النظام الأردني، من خلال كتلة الإصلاح النيابية التي قال رئيسها، في وقت سابق، إنه حاول مرارا مع الملك "عبد الله بن الحسين"، لـ"الدفع باتجاه المصالحة وتقريب العلاقة بشكل أفضل بين الحركة الإسلامية ومؤسسات النظام.

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