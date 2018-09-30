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هدية غريبة من زعيم كوريا الشمالية لنظيره الجنوبى

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

وكالات- الدويني فولي

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الثانوية العامة

طارق شوقى

التابلت

أهدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن زوجًا من كلاب بونجسان الكورية الشمالية البيضاء وذلك في أحدث مؤشر على دفء العلاقات بين البلدين.

وعقد مون وكيم اجتماعهما الثالث هذا العام في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية منتصف الشهر الحالي حينما طرح كيم فكرة هديته الأليفة وفقا لما جاء في بيان للبيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية الأحد.

وعبر الكلبان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين وقرية بانمونغوم وصولا إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وكان كيم قد عبر الحدود من المكان نفسه للقاء مون للمرة الأولى في أبريل نيسان.

وتستقي سلالة بونغسان اسمها من مقاطعة في كوريا الشمالية وتشتهر الكلاب من هذا النوع بالوفاء وإتقان مهارات الصيد لدرجة أنها بمقدورها اصطياد النمور. وتعتبر كوريا الشمالية هذه الكلاب معلما وطنيا.

وسيعيش الكلبان مع كلب يدعى توري أصبح أول كلب ينتقل من مأوى للكلاب للعيش في المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية.

واقتنى مون الذي يعرف عنه حبه للحيوانات توري في يوليو تموز من العام الماضي بعد شهرين من توليه الرئاسة.

وليست هذه المرة الأولى التي يبعث فيها زعيم كوري شمالي بكلبين من سلالة بونغسان إلى زعيم كوري جنوبي.

ففي عام 2000، أرسل زعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، كلبين من سلالة بونغسان إلى الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك كيم داي جونغ عندما عقدا أول قمة بين الكوريتين.


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