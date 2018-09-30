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ارتفاع حصيلة تسونامى إندونيسيا إلى 832 قتيلا

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زلزال
زلزال

وكالات - حنان حمدتو

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ارتفعت حصيلة الزلزال والتسونامي اللذين ضربا الجمعة إندونيسيا إلى 832 قتيلاً، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التي حذرت من ارتفاع الحصيلة.

وقالت الوكالة، اليوم، أن الوفيات أحصيت كلها تقريبًا بعد يومين من اجتياح أمواج بارتفاع متر ونصف المدينة، التي تضم 350 ألف نسمة في جزيرة سولاويسي، مشيرة إلى إحصاء 11 حالة وفاة في منطقة دونجالا شمال بالو.

جدير بالذكر أن هناك إعصار ضرب المنطقة إثر زلزال عنيف دمر أبنية وأجبر الأهالي على التوجه إلى أماكن مرتفعة. وتسببت الأمواج العاتية بانقطاع الكهرباء عن العديد من أحياء بالو.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الزلازل المدمرة خلال السنين الأخيرة. ففي 2004، أسفر تسونامي أعقب زلزالا تحت البحر بقوة 9,3 درجات قبالة سومطرة غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفًا في إندونيسيا.

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