برلمانى: التوك توك مشكلة مجتمعية تحتاج حل سريع

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الحياة السياسية

النائب اسماعيل نصر الدين
النائب اسماعيل نصر الدين

أمينة عبد العال

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التوك توك

حلوان

المعصرة

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن استخدام "التوك توك" في شوارع مصر أصبح ظاهرة ومشكلة تؤرق الكثير، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية علاج سريع والتقنين والتخطيط الجيد لها قبل استفحالها.

وأضاف "نصر الدين"، في بيان له اليوم الأحد، أن الكثير من الأطفال لاسيما في المناطق الشعبية والعشوائية تسربوا من التعليم، واتجهوا للعمل في التوك توك، وبالعودة إلى سجل الجرائم الجنائية في قطاع مصلحة الأمن العام، نجد أن أغلب جرائم الخطف والسرقة والاختطاف يتم ارتكابها عبر التوك توك.

وتابع: في الوقت ذاته، التوك توك يشكل مصدر رزق لقطاع عريض من الأسر المصرية، وبالتالي لا يمكن القبول بإلغائه إطلاقًا، وإنما يتعين سرعة وضع ضوابط محددة له.

وأشار نصر الدين إلى ضرورة صدور تشريع يتضمن ضوابط التشغيل والآليات والمسارات حتى يُصبح التوك توك وسيلة آمنة ومنظمة.

 

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