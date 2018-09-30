» حريق في مكة.. والسلطات تجلي 300 تلميذة

30 سبتمبر 2018 - 04:02 م

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إجلاء 300 طالبة عن مدرسة مواهب المملكة في حي الشرائع في مدينة مكة، إثر حريق شبّ في 4 عدادات كهربائية في المدرسة.

وكتبت مديرية المدرسة على حسابها في تويتر أن الحريق شبّ في الجزء الخارجي من سور المدرسة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماده دون وقوع أي إصابات.