ارتفاع حصيلة تسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

30 سبتمبر 2018 - 04:08 م

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي الإندونيسية، من 420 إلى 832.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث فى إندونيسيا، سوتوبو بوروو نوغروهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن 821 شخصًا لقوا حتفهم في مدينة بالو الأكثر تضررًا بفعل الزلزال، في مقاطعة سولاويسي الوسطى.

وأضاف أن 11 آخرين لقوا مصرعهم في بلدة دونجالا الواقعة شمال غربي المقاطعة ذاتها.

وأوضح المتحدث أن الوصول إلى دونجالا، ومدينتي سيجي وبوتونج، ما زال محدودًا ولا توجد تقارير شاملة من تلك المناطق.

ولفت أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود العديد من الجثث تحت الأنقاض، فضلًا عن وجود آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.

وكانت آخر حصيلة معلنة عن الضحايا، في وقت سابق اليوم، بلغت 420، بحسب إدارة الكوراث الوطنية، قبل أن تعلن عن الحصيلة الجديدة، في وقت لاحق.

وأمس الأول، الجمعة، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 3 أمتار، مدينتي بالو ودونجالا بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

وفي 2004 ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمالي إندونيسيا)، وتسبب في تسونامي اجتاح سواحل 13 بلدا على المحيط الهندي، وخلف 226 ألف قتيل.