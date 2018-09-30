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ريال مدريد يستفز إسرائيل بتكريم «عهد التميمي»

عرب وعالم

ريال مدريد يكريم «عهد التميمي»
ريال مدريد يكريم «عهد التميمي»

خالد الشرقاوي

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ريال مدريد

عهد التميمى

كرم نادي ريال مدريد الإسباني، الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، التي أمرت السلطات الإسرائيلية بسجنها لمدة ثمانية أشهر، بتهمة الاعتداء على جندي إسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن التميمي منحت خلال استقبالها في النادي الملكي هدية رمزية كانت عبارة عن قميص للنادي يحمل اسم «عهد» والرقم «9».

جدير بالذكر أن التميمي أصبحت رمزا للمقاومة الفلسطينية، كما حظيت بدعم العديد من نشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان حول العالم.

كان السفير الإسرائيلي في إسبانيا، دانيال كوتنر، استبق تكريم عهد التميمي بإعلان عدم حضوره مباراة ديربي مدريد، مساء أمس، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في فعاليات الدوري الإسباني.

وذكر موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يواجه انتقادات حادة من قِبل مسؤولين إسرائيليين، حيث انتقد كوتنر؛ ومسؤول إسرائيلي آخر، النادي الملكي لاستقباله عهد التميمي.

وكتب السفير الإسرائيلي في إسبانيا، دانيال كوتنر؛ على «تويتر» أن "عهد التميمي لا تناضل من أجل السلام، إنها تدافع عن العنف والإرهاب، والمؤسسات التي استقبلتها واحتفت بها شجّعت بصورة غير مباشرة العدوان وليس الحوار والتفاهم اللذين نحتاج إليهما".

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون؛ الاستقبال الذي خصّ به النادي الإسباني على ما يبدو الشابة الفلسطينية بالـ"مخزي"؛ واصفا عهد التميمي؛ بأنها "إرهابية تحض على الكراهية والعنف".

ويلتزم نادي ريال مدريد الصمت إزاء الانتقادات الإسرائيلية له، كما لم يصدر الريال بيانًا رسميًا حول فعاليات استقبال الناشطة الفلسطينية.

وتزور "التميمي" إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة في عدة نشاطات اجتماعية وسياسية.









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