» شهر خصم لمدير مدرسة ومعلم لتسببهم في وفاة تلميذ

30 سبتمبر 2018 - 04:27 م

أمرت هيئة النيابة الإدارية، بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على مدير إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة العدوة التعليمية بمحافظة المنيا، ومدرس التربية الرياضية بذات المدرسة، وذلك لاتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة تلميذ بالمدرسة.

وكانت النيابة الإدارية بمغاغة قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بشأن سقوط عارضة النشاط الرياضي على أحد التلاميذ بالصف الرابع الإبتدائي أثناء تعليقه لحقيبته عليها مما أدى لوفاته.

وكشفت التحقيقات التي أجراها عبدالجواد إبراهيم، وكيل النيابة، بإشراف المستشار حمادة صيام، مدير النيابة، عن تقاعس المتهمين في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثبيت عارضة أهداف الملعب الخاصة بكرة اليد بفناء المدرسة وتركها متحركة لخدمة جميع الأنشطة الرياضية بالمخالفة لما تقضي به لوائح اللعبة لما فيه من خطورة بالغة على التلاميذ، الأمر الذي أدى لسقوط تلك العارضة على أحد تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي بالمدرسة ووفاته.

وعقب انتهاء التحقيقات، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية بالمنيا، قرر المستشار ناصر إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، القرار المتقدم بخصم أجر شهر من راتب كل منهما.