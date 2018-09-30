نكشف تفاصيل حادث الصحفية «هند موسى»

30 سبتمبر 2018 - 04:37 م

أمرت نيابة السويس، الأحد، بحبس سائق السيارة الملاكي التي كانت تستقلها الزميلتان هند موسى ومنى الموجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة، برئاسة المستشار محمد الفيشاوي رئيس النيابة الجزئية تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس، للسائق تهمتي «القتل الخطأ والتسبب في إصابة» الركاب برفقته.

ووجهت النيابة أيضًا بانتداب مهندس فني من المرور لفحص السيارتين محل الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها محمد المعداوي وكيل النيابة، أن سائق الملاكي المتهم كان يسير في منتصف الطريق أي أقصى يسار الحارة المخصصة له في السير بطريق «السخنة الزعفرانة»، رغم أنه طريق واحد تسير عليه السيارات ذهابًا وعودة مع علمه بعدم وجود أي حواجز فاصلة على الطريق للفصل بين الحارتين مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة النقل من جهة اليسار المقابلة للطريق المخصص له.

وذكرت تحقيقات النيابة، تطابق أقوال شهود العيان والمصابة في الحادث مع ما جاء في تقرير المعاينة المبدئية وتحريات المباحث، وأن سائق الملاكي كان يسير منذ خروجه من الغردقة في منتصف الطريق وأحيانا في الحارة المعاكسة.

كانت النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل لسائقي السيارة الملاكي والنقل في الحادث لبيان تعاطي أي منهما للمخدرات من عدمه بعد الحادث المأساوي.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الحادث وقع عندما كانت الصحفيتان تمسكان بهواتفهما، لكتابة أخبار وتقارير وإرسالها إلى مقر عملهما خلال عودتهما من مهرجان الجونة.

كما تبين عدم معرفتهما بالسائق حيث قامت إدارة المهرجان بالتعاقد مع شركة لاستئجار السائقين لتوصيل الصحفيين من المهرجان إلى القاهرة.