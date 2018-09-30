  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
الفتاة

القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

مرتضى منصور

أول ظهور لـ«مرتضى» بعد معاقبته: «سأفضح الأقزام»

عمرو أديب

عمرو أديب:«ما حدث مرعب وياريت نلم نفسنا»

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

هند موسي

نكشف تفاصيل حادث الصحفية «هند موسى»

ريال مدريد يكريم «عهد التميمي»

ريال مدريد يستفز إسرائيل بتكريم «عهد التميمي»

لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها

خُلع قبل الزواج.. مفاجآت صادمة وأسرار مثيرة

زلزال وتسونامي في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة تسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

يقتل زوجته - أرشيفية

بعد عام من زفافهما.. يقتل زوجته ورضيعتها لشكه في سلوكها

أحمد احمد

أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

عمرو أديب:«ما حدث مرعب وياريت نلم نفسنا»

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة زواج "أبو هشيمة" من شقيقة رونالدو

#

عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

#

صلاح حطم الأرقام القياسية فى عقده الجديد مع ليفربول

#

"أديب" يكشف آخر تطورات أزمة ملف سد النهضة

فيسبوك

عمرو أديب

اختراق

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن فزعة بعد إعلان شركة "فيسبوك" اختراق نحو 50 مليون حساب، من قبل مهاجمين، مناشدًا الجميع بتغيير كلمات المرور لحساباتهم الشخصية، "الباسوورد".

وقال أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "خشوا غيروا الباسورد بتاعكم النهاردة، ويا ريت دلوقتي، حكاية الفيسبوك دي مفزعة ومرعبة، وياريت نتعلم ونلم نفسنا".

وكانت الشركة المسئولة عن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قالت إن "نحو 50 مليونًا" من مستخدميه قد تركوا عرضة لخلل أمني.

وأوضحت الشركة، أن المهاجمين كانوا قادرين على استغلال امكانية اختراق وظيفة تعرف " View As " ليتمكنوا من التحكم في حسابات الآخرين.

اكتشف وقوع الاختراق الثلاثاء، وقالت الشركة إنها أبلغت الشرطة بالأمر، وطُلب من الأشخاص المحتمل تضررهم أن يعيدوا الدخول إلى الموقع من جديد يوم الجمعة.

وكتب رئيس الفريق الأمني في الموقع، غاي روسن، أن الخلل قد أصلح.

وأضاف "لأننا بدأنا للتو في إجراء تحقيقًا، لم نقرر بعد هل أن تلك الحسابات قد أُسئ استخدامها، أو هل تم الدخول على أي معلومات فيها. ولانعرف أيضًا من يقف وراء هذه الهجمات ولا مكان الموقع الذي انتهت إليه".

وشدد على القول إن "خصوصية الناس والأمن بالغا الأهمية بالنسبة لنا، ونعتذر لما حدث".

وتمثل وظيفة "View As " في فيسبوك إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.

وقد وجد المهاجمون، ثغرات في هذه الوظيفة "سمحت لهم بسرقة رموز دخول فيسبوك، التي يمكن أن يستخدمونها لاحقا للسيطرة على حسابات الآخرين" بحسب روسن.

وأوضح أن رموز الدخول هي المعادل للمفاتيح الرقمية التي "تجعل الناس يبقون داخل موقع فيسبوك، لذا لا يحتاجون إلى إعادة إدخال كلمات السر الخاصة بهم في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم شمال العراق
» صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» شهر خصم لمدير مدرسة ومعلم لتسببهم في وفاة تلميذ
» حريق في مكة.. والسلطات تجلي 300 تلميذة
» البنك المركزى: 129 مليون دولار لعلاج فيروس سي
» مؤسسة تربوية تهدى "الطفل الباكى" هذه الهدية
» تذكرة مترو مجانية لمن يمارس هذه الرياضة
» تعرف على الموقع الإلكترونى لتقديم الإقرارات الضريبية غدًا
» بسبب علاقة مشبوهة.. عامل يذبح نجل عمته بالفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي