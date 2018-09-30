  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
الفتاة

القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

مرتضى منصور

أول ظهور لـ«مرتضى» بعد معاقبته: «سأفضح الأقزام»

عمرو أديب

عمرو أديب:«ما حدث مرعب وياريت نلم نفسنا»

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

هند موسي

نكشف تفاصيل حادث الصحفية «هند موسى»

ريال مدريد يكريم «عهد التميمي»

ريال مدريد يستفز إسرائيل بتكريم «عهد التميمي»

لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها

خُلع قبل الزواج.. مفاجآت صادمة وأسرار مثيرة

زلزال وتسونامي في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة تسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

يقتل زوجته - أرشيفية

بعد عام من زفافهما.. يقتل زوجته ورضيعتها لشكه في سلوكها

أحمد احمد

أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

«نسيم حميد» يشعل حلبة السوبر العالمي في السعودية

الصفحة الأخيرة

نسيم حميد
نسيم حميد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أمن الدولة السعودي: مقتل ثلاثة من المطلوبين في القطيف

#

شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس

#

الزمالك يواجه الهلال والاتحاد في السوبر السعودي

#

السعودية تستضيف نهائي السوبر العالمي لبطولة محمد علي كلاي

السعودية

مدينة الملك عبدالله

نسيم حميد

السوبر العالمي

أبهر نسيم حميد المعروف بـ"الأمير نسيم" الملاكم البريطاني ـ اليمني العالم بعد ظهوره في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أُقيم في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الجمعة الماضي.

وفور صعود نسيم حميد (44 عامًا) إلى الحبلة أشعل حماس الجماهير بطريقته المميزة، حيث أعرب عن سعادته وفخره بحضور هذا الحدث العالمي الذي يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

كما توجه مباشرة إلى الجماهير للحديث عن اليمن بشعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، كما بارك للملاكم السعودي زهير القحطاني، بعد فوزه على الجورجي "جيورجي جفينيا شفيلي"، وقدم إليه عدد من النصائح، كما طالبه بالاستمرار في العطاء خلال المواسم المقبلة، مُشيدًا في الوقت ذاته بقدراته وإمكانياته.

واشتهر نسيم حميد خلال فترة لعبه، بدخوله إلى الحلبة بطريقة مذهلة، بالإضافة إلى أن طريقة لعبه كانت غير تقليدية، الأمر الذي منحه شهرة كبيرة بين الجماهير.

وجمع النزال النهائي فيكأس محمد علي الملاكمين البريطانيين بطل رابطة الملاكمة العالمية "جورج غروفس"، وحامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي "كالم سميث" والتي انتهت بفوز الأخير.

وأظهر فيديو لحظة وصول نسيم حميد إلى مطار جدّة، وقد ظهر فيها بشكل صادم بعدما ازداد وزنه كثيراً لدرجة بات من الصعب التعرف عليه. واختفى نسيم حميد عن الأنظار مدة طويلة عقب اعتزاله الملاكمة ودخوله السجن بسبب حادثة تصادم، بعدما أذهل العالم بخفته ورشاقته على الحلبات حتى أطلقت عليه الصحافة البريطانية لقب «الأمير نسيم». ويعد نسيم حميد ملاكماً محترفاً سابقاً نافس منذ العام 1992 وحتى العام 2002 في أوزان تتراوح بين الوزن الخفيف والمتوسط ووزن الديك، واشتهر بطريقة دخوله المذهلة وألاعيبه غير التقليدية التي كانت تستفز منافسيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم شمال العراق
» صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» شهر خصم لمدير مدرسة ومعلم لتسببهم في وفاة تلميذ
» حريق في مكة.. والسلطات تجلي 300 تلميذة
» البنك المركزى: 129 مليون دولار لعلاج فيروس سي
» مؤسسة تربوية تهدى "الطفل الباكى" هذه الهدية
» تذكرة مترو مجانية لمن يمارس هذه الرياضة
» تعرف على الموقع الإلكترونى لتقديم الإقرارات الضريبية غدًا
» بسبب علاقة مشبوهة.. عامل يذبح نجل عمته بالفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي