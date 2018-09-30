  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
الفتاة

القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

مرتضى منصور

أول ظهور لـ«مرتضى» بعد معاقبته: «سأفضح الأقزام»

عمرو أديب

عمرو أديب:«ما حدث مرعب وياريت نلم نفسنا»

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

هند موسي

نكشف تفاصيل حادث الصحفية «هند موسى»

ريال مدريد يكريم «عهد التميمي»

ريال مدريد يستفز إسرائيل بتكريم «عهد التميمي»

لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها

خُلع قبل الزواج.. مفاجآت صادمة وأسرار مثيرة

زلزال وتسونامي في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة تسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

يقتل زوجته - أرشيفية

بعد عام من زفافهما.. يقتل زوجته ورضيعتها لشكه في سلوكها

أحمد احمد

أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

الرياضة

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور
تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للزمالك

#

رئيس الزمالك يشكر ملك السعودية و«آل الشيخ»

#

«آل الشيخ» يُعلن تضامنه مع رئيس الزمالك

#

تسريب «غالي» لخبر «دياز».. وتمسك «السعيد» بالانضمام للزمالك

الزمالك

مرتضى منصور

الكاف

تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "خط أحمر"، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية السعودية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لصحيفة "الرياضية السعودية" صرح آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز قائلاً " المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين".

وأشارت الصحيفة،÷ في تغريدة أخرى، إلى أن آل الشيخ أعلن دعمه لمرتضى منصور في الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أنه سوف يتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والكاف من أجل انهاء الأمر.

واختتمت التغريدة، بأن آل الشيخ، يرفض مع حدث ووصفه بـ"غير المقبول"، وأعلن أن الرد سوف يكون من خلال مظاهر استقبال مرتضى منصور في السعودية يوم 6 أكتوبر خلال مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر من خلال لجنة انضباطه إيقاف مرتضى منصور، لمدة عام ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بجانب تغريمه 40 ألف دولار بسبب الهجوم على مسئولي الكاف.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» شهر خصم لمدير مدرسة ومعلم لتسببهم في وفاة تلميذ
» حريق في مكة.. والسلطات تجلي 300 تلميذة
» البنك المركزى: 129 مليون دولار لعلاج فيروس سي
» مؤسسة تربوية تهدى "الطفل الباكى" هذه الهدية
» تذكرة مترو مجانية لمن يمارس هذه الرياضة
» تعرف على الموقع الإلكترونى لتقديم الإقرارات الضريبية غدًا
» بسبب علاقة مشبوهة.. عامل يذبح نجل عمته بالفيوم
» إرهابى يهرب من محكمة على طريقة الأفلام السينمائية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي