أول ظهور لـ«مرتضى» بعد معاقبته: «سأفضح الأقزام»

30 سبتمبر 2018 - 05:16 م

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيرد غدًا الاثنين على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي، قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الكاف وعمرو فهمي سكرتير الكاف.

وقال مرتضى في فيديو عبر الموقع الرسمي للزمالك: "عقد مجلس الإدارة اجتماعًا طارئًا بحضور الأعضاء، واتخذ مجلس الإدارة مجموعة من القرارات، سنعلن عنها غدًا في المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 11:00 صباحًا".

وأضاف: "غدًا (الاثنين) ستعلم مصر حجم المؤامرة، والرد عليها سيكون بالقانون، لا أريد التحدث عن هذا الأمر كثيرًا وسأكشف كل التفاصيل غدًا".

وأوضح: "المؤتمر لن يقتصر حضوره على الصحفيين المصريين فقط، بل سيكون هناك تواجد صحفي على مستوى عالمي ينتظر الرد على هذه المهزلة غير المسبوقة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً: "كل القرارات ستكون في صالح نادي الزمالك للرد على هؤلاء الأقزام".

وأصدرت اللجنة الأوليمبية بيانًا تؤكد خلاله نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، ومنع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية التي يشارك فيها.

وهددت اللجنة الزمالك، بأنه في حالة مخالفة هذا المنع بحضور مرتضى منصور أي من تلك المنافسات فتُحتسب النتيجة بالخسارة للفريق حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد.

