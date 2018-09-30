  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
الفتاة

القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

مرتضى منصور

أول ظهور لـ«مرتضى» بعد معاقبته: «سأفضح الأقزام»

عمرو أديب

عمرو أديب:«ما حدث مرعب وياريت نلم نفسنا»

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

هند موسي

نكشف تفاصيل حادث الصحفية «هند موسى»

ريال مدريد يكريم «عهد التميمي»

ريال مدريد يستفز إسرائيل بتكريم «عهد التميمي»

لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها

خُلع قبل الزواج.. مفاجآت صادمة وأسرار مثيرة

زلزال وتسونامي في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة تسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلًا

يقتل زوجته - أرشيفية

بعد عام من زفافهما.. يقتل زوجته ورضيعتها لشكه في سلوكها

أحمد احمد

أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

تحرك برلماني لإغلاق حضانات «نور البيان»

الحياة السياسية

حضانة "أرشيفية"
حضانة "أرشيفية"

حسن علام

أخبار متعلقة
#

مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"

#

السعودية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف مأساة «الروهينجا»

#

بالفيديو.. سيدة تنجو من الموت بأعجوبة

#

سمير صبري يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر

البرلمان

وزيرة التضامن

محمود بدر

السلفية

نور البيان

طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة غلق الحضانات التابعة للجمعيات الشرعية أو السلفية، التي تدرس للأطفال مناهج تحت مسمى "نور البيان" أو "الفرقان"، والتي يتهمها بأنها تدس في المتن "أفكارًا متطرفة".

وقال في تصريحات متلفزة له، إنه واجه العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية؛ بسبب اهتمامه بإغلاق هذه الحضانات التي تشكل خطرًا على الدولة في المستقبل من خلال إنتاج ذريعة إرهابية مستقبلًا، موضحًا أن إغلاق هذه الحضانات يعد استكمالات لثورة 30 يونيو.

وعن التهديدات التي تعرض لها من أصحاب هذه الحضانات، تابع: "لا أكترث لهذه التهديدات وهذا عمل أقابل به الله ورسوله وأتمنى أن يجعله الله في ميزان حسناتي"، مؤكدًا أهمية نبذ العنف والتطرف من المناهج التي تدرس للأطفال حتى ننجح في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة إعداد منهج موحد للحضانات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي للتغلب عن هذه المشكلة، معقبًا: "يمكن تدريس مناهج عن الفن والموسيقى والأنشطة لحين الانتهاء من إعداد مناهج للأطفال في الحضانات التابعة لوزارة التضامن".

سامي المشد، عضو مجلس النواب قال إنه من الضروري تشكيل لجان مراقبة لتك الحضانات، للتأكد أولًا من تدريسها مناهج متطرفة، أو تؤدي إلى ظهور نشأ متطرف.

وأوضح لـ "المصريون"، أنه عقب التأكد من ذلك، يجب اتخاذ مواقف حاسمة تجاه تلك الحضانات، وليس هذا فحسب بل لابد من إغلاقها تمامًا.

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن الدولة، تسعى خلال هذه الفترة إلى تحقيق الاستقرار داخله، ومن ثم لابد من التخلص من أي أمر يعوق ذلك الهدف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم شمال العراق
» صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» شهر خصم لمدير مدرسة ومعلم لتسببهم في وفاة تلميذ
» حريق في مكة.. والسلطات تجلي 300 تلميذة
» البنك المركزى: 129 مليون دولار لعلاج فيروس سي
» مؤسسة تربوية تهدى "الطفل الباكى" هذه الهدية
» تذكرة مترو مجانية لمن يمارس هذه الرياضة
» تعرف على الموقع الإلكترونى لتقديم الإقرارات الضريبية غدًا
» بسبب علاقة مشبوهة.. عامل يذبح نجل عمته بالفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي