تحرك برلماني لإغلاق حضانات «نور البيان»

30 سبتمبر 2018 - 05:24 م

طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة غلق الحضانات التابعة للجمعيات الشرعية أو السلفية، التي تدرس للأطفال مناهج تحت مسمى "نور البيان" أو "الفرقان"، والتي يتهمها بأنها تدس في المتن "أفكارًا متطرفة".

وقال في تصريحات متلفزة له، إنه واجه العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية؛ بسبب اهتمامه بإغلاق هذه الحضانات التي تشكل خطرًا على الدولة في المستقبل من خلال إنتاج ذريعة إرهابية مستقبلًا، موضحًا أن إغلاق هذه الحضانات يعد استكمالات لثورة 30 يونيو.

وعن التهديدات التي تعرض لها من أصحاب هذه الحضانات، تابع: "لا أكترث لهذه التهديدات وهذا عمل أقابل به الله ورسوله وأتمنى أن يجعله الله في ميزان حسناتي"، مؤكدًا أهمية نبذ العنف والتطرف من المناهج التي تدرس للأطفال حتى ننجح في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة إعداد منهج موحد للحضانات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي للتغلب عن هذه المشكلة، معقبًا: "يمكن تدريس مناهج عن الفن والموسيقى والأنشطة لحين الانتهاء من إعداد مناهج للأطفال في الحضانات التابعة لوزارة التضامن".

سامي المشد، عضو مجلس النواب قال إنه من الضروري تشكيل لجان مراقبة لتك الحضانات، للتأكد أولًا من تدريسها مناهج متطرفة، أو تؤدي إلى ظهور نشأ متطرف.

وأوضح لـ "المصريون"، أنه عقب التأكد من ذلك، يجب اتخاذ مواقف حاسمة تجاه تلك الحضانات، وليس هذا فحسب بل لابد من إغلاقها تمامًا.

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن الدولة، تسعى خلال هذه الفترة إلى تحقيق الاستقرار داخله، ومن ثم لابد من التخلص من أي أمر يعوق ذلك الهدف.