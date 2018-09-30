» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

30 سبتمبر 2018 - 05:30 م

تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 803.863 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.11%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14615.3 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.31%، وارتفع إلى مستوى 2278 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 1.95%، وصعد إلى مستوى 712.4 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.45% مسجلًا 1810.7 نقاط.