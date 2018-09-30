» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

خالد الشرقاوي
تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 803.863 مليارات جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.11%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14615.3 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.31%، وارتفع إلى مستوى 2278 نقطة.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 1.95%، وصعد إلى مستوى 712.4 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.45% مسجلًا 1810.7 نقاط.
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