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صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا

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صرف المعاشات
صرف المعاشات

خالد الشرقاوي

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«التضامن» تؤكد صرف المعاشات غدًا

غادة والى

وزارة التضامن

صرف المعاشات

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارًا من الإثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه.

وأشارت "والي" إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من غدا.

وأضافت، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 أكتوبر.

وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه قد تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.


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