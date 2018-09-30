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وصول 32 مريضًا فلسطينيًا إلى مصر عبر معبر رفح

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معبر رفح
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خالد الشرقاوي

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معبر رفح

أعلنت مصر اليوم الأحد، وصول 32 مريضًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وذلك عبر بوابات معبر رفح البري في شمال سيناء.

ووصلت 6 سيارات إسعاف تقل 32 مريضًا ومرافقًا فلسطينيًا، إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم، تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعد إجراء التحويلات الطبية المقررة.

كما وصلت 5 حافلات تقل 310 مسافرًا، إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، من حملة الجوازات المصرية والإقامات والمرضى والطلاب والتنسيقات، حتى اللحظة

يذكر، أن مصر أعادت فتح بوابات معبر رفح البري، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.


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