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ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1203 قتلى

عرب وعالم

تسونامي
تسونامي - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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زلزال

تسونامي

إندونيسيا

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، عن مصادرها في "الوكالة الوطنية الإندونيسية للكوارث" (حكومية)، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي أعقبه تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، يوم الجمعة، ارتفعت إلى 1203 قتلى.

كانت آخر حصيلة معلنة عن ضحايا الكارثة التي وقعت الجمعة تشير إلى 832 قتيلاً، حسب سوتوبو بوروو نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة ذاتها.

وكانت آخر حصيلة معلنة عن الضحايا، في وقت سابق اليوم، بلغت 832، بحسب إدارة الكوراث الوطنية.

وأمس الأول، الجمعة، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 3 أمتار، مدينتي بالو ودونجالا بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

وفي 2004 ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمالي إندونيسيا)، وتسبب في تسونامي اجتاح سواحل 13 بلدًا على المحيط الهندي، وخلف 226 ألف قتيل.

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