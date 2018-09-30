» رفضت بيع المنزل فذبحها زوجها أمام أطفالهما

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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قام عامل بالدقهلية بذبح زوجته أمام أبنائهما، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفضها بيع المنزل الذي يقيمون فيه.

البداية عندما تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغات من أهالي قرية كفر النصر التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على ربة منزل مذبوحة داخل منزل الزوجية بعد استغاثات وصراخ أطفالها من داخل المنزل.

انتقل العميد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة ميت غمر، إلى مكان الوقعة وتبين العثور على جثة (سحر.ر)، 35 سنة، ربة منزل، ووجود إصابتين في الرقبة والرأس.

وقام الرائد أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، بسؤال الأطفال الموجودين بجوار الجثة فأكدوا أن والدهم (هاني. س. ع)، 38 سنة عامل، تشاجر مع أمهم لرفضها بيع البيت المقيمين فيه.

وقالوا، إن الأب أمسك بآلة حادة وضربها بها وعندما سقطت على الأرض هرب من المنزل وتركها غارقة في دمائها. وتكثف أجهزة البحث الجنائي من جهودها لضبط الزوج الهارب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة العامة والتي انتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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