تفاصيل طرح 23 شركة حكومية بالبورصة

30 سبتمبر 2018 - 07:02 م







قال الدكتور محمد سعد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، إن وزارة قطاع الأعمال سوف تطرح بعض الأسهم لـ 23 شركة من شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية خلال الأيام القادمة.

وأضاف بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لـ "المصريون"، أن "نسبة الطرح في البورصة لشركات قطاع الأعمال ستكون بشكل جزئي ولن تزيد عن 10 % فقط، وهناك شركات طرحها لن تزيد نسبة الطرح فيها عن 4%، مع مراعاة الحفاظ علي حقوق العاملين في هذه الشركات، وعدم تأثرهم بطرحها في البورصة، واستمرار الحفاظ على ملكية الدولة لها".

وأوضح أن "وزارة قطاع الأعمال سترسل للبرلمان، كافة التفاصيل الخاصة بطرح بعض شركاتها في البورصة والفائدة التي ستعود علي الوزارة وشركاتها من ذلك الطرح، مع ضرورة توجيه المكاسب التي ستعود من طرح بعض أسهم هذه الشركات في البورصة إلى الخزانة العامة للدولة المصرية".

وأشار بدراوي إلى أن "البرلمان سوف يستدعي وزير قطاع الأعمال العام، بداية دور الانعقاد المقبل، لمعرفة أسباب أزمة الشركة القومية للأسمنت"، لافتًا إلى أن "هناك تواصلاً حاليًا معه للحفاظ على حقوق العاملين في هذه الشركة، وأي قرار تتخذه الحكومة المصرية تراعي في المقام الأول الحفاظ على حقوق العاملين في أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام".

وأكد بدراوي أنه "مع بداية انعقاد دور الانعقاد الرابع للبرلمان بعد غد الثلاثاء سيكون هناك تعاون مثمر بين الحكومة ومجلس النواب لإنجاز عدد من المشروعات الاقتصادية، لتحقيق طفرة ملحوظة في الاقتصاد المصري".





