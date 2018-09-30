للمرة الخامسة.. تونس بطلة العالم في «الكسكسي»

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الكسكسي التونسي

بطلة العالم

توّج ''الكسكسي التونسي'' وللمرة الخامسة في الدورة الـ21 في بطولة العالم للكسكسي ''Cous Cous Fest" التي احتضنتها إيطاليا، حيث قررت لجنة التحكيم الفنية منح اللقب للفريق التونسي المشارك المكون من نبيل بكوس ويوسف العبدلي ولمجد حسني.

وأفادت رئاسة لجنة التحكيم التقنيّة، أنّ دافعها في اختيار الكسكسي التونسي هو انبهارها بأصالته وعمق نكهاته حيث جمع تقنيات ومكوّنات معقّدة وثريّة، وتميّز طبق الفريق التونسي "بسحر وتناغم رائع ومفاجئ".







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