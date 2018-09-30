بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا

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أعلن فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، عن أن حصيلة القتلى في صفوف العسكريين الروس المشاركين في عملية محاربة الإرهاب في سوريا تجاوزت 100 شخص خلال 3 سنوات.

وقال بونداريف (القائد السابق للقوات الفضائية الجوية في روسيا) اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الثالثة من إطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا: "حتى اللحظة، بلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا 112 شخصًا، سقط نصفهم تقريبًا جراء تحطم طائرتي "أن-26" و"إيل-20".

وبين بونداريف، أن القوات الروسية العاملة في سوريا خسرت أيضًا "8 طائرات و7 طائرة هليكوبتر، وربما قطعة أو قطعتين من ناقلات الجنود المدرعة والعربات المدرعة".

واعتبر بونداريف، أن الحجم القليل نسبيًا للخسائر التي تكبدتها القوات الروسية خلال تلك الفترة أثبت أن "القوات الروسية اكتسبت مهارة القتال"، مشيرًا إلى أن "المعيار الأهم للمهارة القتالية ليس الانتصار بحد ذاته، بل ثمنه".

وقتل 15 عسكريًا روسيا كانوا على متن طائرة الاستطلاع "إيل-20" جراء إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية ليلة الـ17 من سبتمبر الجاري، فوق المتوسط، نتيجة تصرفات الطيران الحربي الإسرائيلي غير المهنية وغير المسئولة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتحطمت طائرة النقل الروسية من طراز "أن-26" يوم 6 مارس 2018 عند هبوطها في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، ما أسفر عن مقتل 39 عسكريًا روسيًا على متنها.

وأكدت الدفاع الروسية في وقت لاحق، أن الطائرة المنكوبة تحطمت إثر خلل فني.


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