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بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

عرب وعالم

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو

محمد فضل- وكالات

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اغتيال

اوكرانيا

لحظة

جمهورية دونيتسك

أظهر شريط فيديو، لحظة دخول رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، إلى مقهى "سيبار" في دونيتسك، والذي وقعت فيه عملية اغتياله.

الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة موضوعة على مدخل المقهى في الدونباس، يبين لحظة اقتراب موكب زاخارتشينكو، وترجله من السيارة، ومن ثم دخوله إلى المطعم يرافقه حراسه، ليقع بعد ذلك الانفجار.

واغتيل زاخارتشينكو في أغسطس الماضي، بتفجير استهدف مقهى "سيبار" وسط دونيتسك، بعملية إرهابية تتهم دونيتسك كييف بتدبيرها.


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