» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

30 سبتمبر 2018 - 08:37 م

أظهر شريط فيديو، لحظة دخول رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، إلى مقهى "سيبار" في دونيتسك، والذي وقعت فيه عملية اغتياله.

الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة موضوعة على مدخل المقهى في الدونباس، يبين لحظة اقتراب موكب زاخارتشينكو، وترجله من السيارة، ومن ثم دخوله إلى المطعم يرافقه حراسه، ليقع بعد ذلك الانفجار.

واغتيل زاخارتشينكو في أغسطس الماضي، بتفجير استهدف مقهى "سيبار" وسط دونيتسك، بعملية إرهابية تتهم دونيتسك كييف بتدبيرها.