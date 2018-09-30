8 معلومات مثيرة عن وزيرة خارجية النمسا التي خطفت أنظار العرب

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الأمم المتحدة

وزيرة خارجية النمسا

الحديث بالعربية

لفتت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، الأنظار إليها حينما تحدثت باللغة العربية في كلمتها بالأمم المتحدة، ولم تك تلك هي الواقعة الأولى التي لفتت فيها الوزيرة الانتباه إليها، فخلال حفل زفافها الذي دعي إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قامت بالرقص معه على نغمات الموسيقى.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الوزيرة:

- ولدت كنايسل في فيينا عام 1965، وقضت جزءاً من طفولتها في العاصمة الأردنية عمان برفقة والديها، حيث كان يعمل والدها طيارًا خاصًا للعاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال.

- درست كنايسل القانون واللغات الشرق أوسطية في جامعة فيينا بين عامي 1983 و1987، ثم درست العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس والجامعة الأردنية في عمان.

- في عام 1989 حصلت على منحة فولبرايت الأمريكية التي ساعدتها في مواصلة أبحاثها لمدة ثلاث سنوات، بمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون في واشنطن، وحصلت على الدكتوراة عام 1992.

- عملت كنايسل، في مكتب القانون الدولي لمجلس الوزراء النمساوي بين عامي 1990 و1998 وعُينت في الخارج للعمل في باريس ومدريد، كما درّست في جامعة سان يوسف الكاثوليكية الفرنسية في بيروت.

- تركت العمل الدبلوماسي عام 1998، لكنها عاودت العمل السياسي مرة أخرى بين عامي 2005 و2010، وكانت في ذلك الوقت مستشارة محلية مستقلة في مجلس بلدية سيبرسدورف.

- وكانت كنايسل صحفية حرة ومعروفة في وسائل الإعلام المطبوعة باللغتين الألمانية والإنجليزية وهيئة الإذاعة النمساوية.

- وتتقن كنايسل عددًا من اللغات بجانب لغتها الألمانية الأم، من بينها، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والإيطالية والعبرية والمجرية.

- تزوجت رجل الأعمال فولفجانج مايلينجر، فى قرية غامليتز المشهورة بإنتاج النبيذ والواقعة فى ضواحي مدينة غراز جنوب شرق النمسا، بشهر أغسطس الماضي اشتهر حفل زفافها بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


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