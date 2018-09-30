» السعودية تحبط هجومًا حوثيًا مدمرًا على أحد الموانئ البحرية

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تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين
تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين

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السعودية

هجوم إرهابي

ميناء بحري

الحوثيين التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير زورقين مفخخين تابعين لجماعة "أنصار الله" الحوثية، حاولا استهداف ميناء جازان في المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "منظومة القوات البحرية الملكية السعودية رصدت محاولة للميليشيا الحوثية لاستهداف ميناء جازان عن طريق زورقين مفخخين".

وأضاف المالكي: "جرى تدمير الزورقين المسيّرين عن بعد بحسب قواعد الاشتباك، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة".

وشدد العقيد، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستضرب بيد من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بتخطيطها وتنفيذها".


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