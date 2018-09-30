«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

30 سبتمبر 2018 - 09:04 م

أعلن عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار الخبز الفينو والحلويات خلال أيام.

وأكد "حماد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "dmc "، اليوم الأحد، أن سعر طن الدقيق الفاخر المستخدم في تصنيع الخبز "الفينو" يتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه وفى زيادة أسبوعية.

وأوضح أنه ستتم زيادة أسعار الفينو والجاتوهات والتورتات، مناشدًا الدولة بسرعة التدخل وطرح خبز فينو مناسب لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز الفينو والحلويات.

وتابع رئيس شعبة المخابز: "خلال الأيام المقبلة ستتم زيادة أسعار كافة المعجنات والجاتوهات والفينو، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميًا، موضحًا أن أسعار الخبز تخضع لسياسات السوق".