المبادرة الرئاسية تهدف لإنقاذ الملايين من مرضى «فيروس سي»

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أطلقت الحكومة اليوم الأحد، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على "فيروس سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، التي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري، وذلك في مؤتمر صحفى موسع، بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسئولو عدد من الجهات.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.
وأوضح، أن ذلك يأتي بهدف التوصل إلى مصر خالية من "فيروس سى" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية التى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.
وأشارت، إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة يضم نحو 5484 فردًا، حيث يتكون كل فريق من 3 أفراد، عضو طبى، وتمريض، ومدخل بيانات، ويعمل كل فريق على فترتين، لاستقبال 60 مواطنًا خلال فترة العمل الواحدة، وإجراء فحص فيروس سى، والأمراض غير السارية، وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، كما تم تخصيص نحو 1412 مقرًا لإجراء الحملة، منها وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب، وغيرها".
وقال النائب سامي هاشم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "مبادرة القضاء علي فيروس سي هي من أنجح المبادرات التي انطلقت في مصر لأنها تشمل القضاء على مرض مزمن يعاني منه ملايين المصريين".
وأضاف هاشم لـ "المصريون": "لجنة الصحة تؤيد جميع الخطوات التي اتخذتها وزيرة الصحة للقضاء على هذا المرض اللعين الذي يستنزف يوميًا العديد من أرواح المصريين".
وأوضح أن "أي مبادرة يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكتب لها النجاح في ظل تضافر وتعاون جميع أجهزة الدولة للعمل على إنجاحها، كما حدث مع مبادرة علاج مرض قوائم الانتظار، التي تبناها الرئيس السيسي وحققت نجاحًا باهرًا خلال فترة زمنية قصيرة".


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