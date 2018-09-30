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عضو بـ«تعليم البرلمان»:

عدم الالتزام في المدارس أدى إلى انتشار «التنمر»

الحياة السياسية

التنمر في المدارس
التنمر في المدارس

كتب: عصام الشربيني

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صاحب انطلاق العام الدراسي الجديد، مطلع الأسبوع الماضي، انتشار العديد من الظواهر السلبية داخل بعض المدارس الحكومية والتي أصبحت حديث الساعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تطبيق نظام تعليمي جديد لتطوير العملية التعليمية.

وجاء على رأس تلك الظواهر، وقائع الطفل الباكي وضرب معلمة داخل احدي المدارس وانتشار ثعبان بمعامل احدي المدارس وموت احد التلاميذ بسبب التدافع في اليوم الأول من العام الدراسي، وهو ما أصاب الكثير من أولياء الأمور بالصدمة من انتشار الحوادث التي تشير إلى عدم الالتزام بقواعد الانضباط داخل المدارس، وذلك رغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن المنظومة التعليمية الجديدة في مصر ستحقق اعلي انضباط داخل المدارس هذا العام. 

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن انتشار  الظواهر السلبية وعلى رأسها "التنمر" في المدارس الحكومية والتي يقصد بها العنف النفسي أو الجسدي داخل الفصول التعليمية؛ يأتي نتيجة عدم الالتزام بقواعد الانضباط التي تحكم العملية التعليمية والتي أصدرتها وزارة التربية والتعليم وأرسلت بها منشورات لجميع المديريات قبل انطلاق العام الدراسي.

وأوضحت نصر لـ"المصريون"، أن انتشار وقائع  الطفل الباكي وفصل طالب بالثانوي الفني ببورسعيد لصفعه معلمة؛ يعود إلي عدم تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وعدم حظر التليفون المحمول داخل المدارس الحكومية تنفيذا لقرارات وزير التربية التعليم وهذا أدي إلي ظهور بعض الوقائع سلبية كما شاهدنا في الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بمعاقبة كل من خالف قواعد الانضباط داخل المنظومة التعليمية في مصر.

وأشارت "نصر" إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان ستبحث مع وزير التربية والتعليم خلال دور الانعقاد القادم والذي ينطلق بعد غدا الثلاثاء، عدد من مشروعات القوانين الهامة والتي تحكم العملية التعليمية في مصر منها مشروع قانون تنظيم التعليم الخاص وإجراء التجارب السريرية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نظام التعليم الجديد الذي طبقته وزارة التربية والتعليم هذا العام سيقضي تدريجيا علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تألم منها المصريين كثيرا وأصبحت ظاهرة سلبية تثقل كاهل المصريين خاصة انه لا يوجد بيت في مصر يخلو من وجود احد أفراده في المدارس المصرية.


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