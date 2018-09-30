» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي

30 سبتمبر 2018 - 09:43 م

بحث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، "جهود دعم العمل الخليجي".

وذكرت الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء أن الجانبين بحثا، أيضا، في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب العاصمة الكويت)، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أنهما "تبادلا الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأوضحت أنه حضر اللقاء أيضًا من الجانب الكويتي كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، وكبار المسؤولين بالدولة.

ووصل ولي العهد السعودي إلى الكويت، مساء اليوم، في زيارة هي الأولى له رسميًا منذ توليه ولاية العهد، في 21 يونيو 2017.

وتقود الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو 2017 عندما أعلنت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، جراء خلافات في التعاطي مع ملفات خارجية.