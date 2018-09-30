  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:11 م
بحث متقدم
نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

أرشيفية

بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

صورة تعبيرية

رفع أسعار 400 صنف دواء.. و«الصيادلة» تحذر

الفتاة

القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

الدولار

انخفاض في سعر الدولار بالبنك المركزي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

آخر الأخبار

نوال السعداوي
نوال السعداوي

حسن علام

أخبار متعلقة
#

الإخوان يستخدمون «ألتراس أهلاوي» ضد مصر

#

إعلامية: 30 يونيو نجت المصريين من حكم الحديد والنار

#

إعلامي يسب الإخوان بلفظ خارج

#

تفاصيل اجتماع "مرسي" و"الشاطر" لتشكيل حكومة إسلامية

كلينتون

التواصل الاجتماعي

السعداوى

وزيرة الخارجية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للكاتبة نوال السعداوي، تؤكد فيه إنها رأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وهي توزع دولارات على الشباب بميدان التحرير لاختيار «الإخوان المسلمين».

وأضافت «السعداوي»، في ندوة ضمن فعاليات معرض جوتنبرج للكتاب المقام في السويد: «لقد رأيت هيلاري كلينتون في ميدان التحرير تعطي للشباب دولارات أمريكية لانتخاب الإخوان»، متسائلة «لماذا الولايات المتحدة مهتمة بانتخابات الحكومة المحلية؟، لماذا كانوا مهتمين بانتخاب الإخوان المسلمين في مصر؟».

وتابعت «لأن الناس لم يكونوا راغبين في الإخوان المسلمين، الناس كانوا يكرهون الأخوان المسلمين، لكن هذه القوى العالمية والمحلية تعاونت لجلب الإخوان إلى السلطة عبر ما سموه بالانتخابات الحرة والتي لم تكن حرة».

تصريحات «السعداوي»، أثارت ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل، فينما أيد البعض كلامها، سخر آخرون منها،  واعتبروها محاولة لإثارة الجدل وجذب الأنظار إليها مجددًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» السعودية تحبط هجومًا حوثيًا مدمرًا على أحد الموانئ البحرية
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم
» «الخطيب» يوجه رسالة لجمهور الأهلي
» انخفاض في سعر الدولار بالبنك المركزي
» رفضت بيع المنزل فذبحها زوجها أمام أطفالهما
» «تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»
» ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1203 قتلى
» وصول 32 مريضًا فلسطينيًا إلى مصر عبر معبر رفح
» «السيسي» يوجه بتكريم هؤلاء الطلاب

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك