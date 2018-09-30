مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

30 سبتمبر 2018 - 10:20 م

كشف رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، ، عن أنه لم يلاحظ العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط بالـ«كاف» فى حق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بسبب تطاوله عليه وعلى السكرتير العام للاتحاد عمرو فهمى فى تصريحات تليفزيونية.



وأكد رئيس "الكاف"، فى مؤتمر صحفى، عقد الأحد فى شرم الشيخ، ردًا على استفسار حول إيقاف مرتضى منصور: «لا أعرف شيئًا عن هذا القرار، لدينا لجان وكل منها يقوم بعمله وفق لوائح محددة وتطبق على الجميع».



وأوضح رئيس «كاف»: «لا توجد شخصنة فى الاتحاد الأفريقى، الكل يسير وفق اللوائح، وأكبر دليل أن مدغشقر بلدى تعرضت لعقوبة إيقاف النشاط لمدة 3 أشهر»، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم"

