» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي

30 سبتمبر 2018 - 10:30 م

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن أن سر ذهاب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجين كلوب، إلى النجم المصري محمد صلاح مباشرة بعد الهدف لمعانقته، هو حرصه على عدم قيام اللاعب بأي رد فعل قد يساء فهمه مثلما حدث في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-2.



يُذكر أن محمد صلاح خرج من مباراة ليفربول وتشيلسي، على ملعب ستانفورد بريدج، معقل «البلوز» في اطار الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مرور 65 دقيقة فقط.



بعد التعادل الإيجابي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في الشوط الثاني، وبعد مرور 65 دقيقة أجرى يورجن كلوب، تغييرًا بخروج محمد صلاح افضل لاعبي ليفربول على أرض الملعب، وحل بدلًا منه، شاكيري، وسط استنكار ودهشة من جماهير ليفربول المتواجدة في مدرجات ملعب المباراة.



وقدم صلاح أداء جيد خلال الشوط الأول من المباراة، وحتى مغادرته لملعب المباراة، و كان أكثر لاعبي ليفربول خطورة على مرمى تشيلسي، وسنحت له أكثر من فرصة كانت أخطرها من انفراد بالحارس الذي قام بمراوغته وسدد الكرة بيمناه، ولكن تدخل كانتي لاعب وسط تشيلسي في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

