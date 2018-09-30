» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟

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أبل
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قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن "عشاق شركة أبل أصبحوا أقرب لطائفة دينية، وبحسب بي بي سي وتحليلها للموقع تقول إن مشاهد افتتاح أي متاجر لأبل تبدو أقرب لاجتماعات الصلاة في مذاهب وديانات أخرى، وأن الصراخ وافتراش الأرض يشبه الطقوس الدينية في مذاهب ومعتقدات أخرى".
وأضاف في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن "الناس تأتي من مسافات طويلة جدًا وتنتظر سواء آبل لديها أشياء جديدة أو لا أو رخيصة أو غالية، ولكن الناس دول ياتون كنوع من العشق للشركة، وقالت بي بي سي إن (هؤلاء الأشخاص يعشقون الشركة لحد العبادة)".
وأوضح أن "خطب ستيف جوبز، مؤسس آبل، تبدو كمواعظ أو أبعاد أخلاقية، ويبدو كالمسيح لتلك الطائفة الجديدة، وموقع أمريكي يقول إن آبل طائفة دينية لها معبدها وهو متجرها، ومسيحها وهو ستيف جوبز"، موضحًا أن "كلام بي بي سي مثير للنقاش وهو غير صحيح، وهؤلاء مجرد جمهور عاشقين للتكنولوجيا والتقاليع الجديدة، وينتظرون دائمًا الأحدث، وذلك يحدث مع كل الشركات المنافسة".
وتابع أن "الموضوع ليس فيه ديانة أو غيره، ولكن النزعة الاستهلاكية للناس هي التي تحركهم تجاه أي سلع جديدة تنتجها آبل أو غيرها".


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