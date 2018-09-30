  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:05 ص
بحث متقدم
عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

صورة تعبيرية

رفع أسعار 400 صنف دواء.. و«الصيادلة» تحذر

الفتاة

القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

المسلماني: هناك إحباط عسكري في إسرائيل لهذا السبب

الحياة السياسية

المسلماني يكشف سر صعود "المنايفة" للرئاسة
المسلماني يكشف سر صعود "المنايفة" للرئاسة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

#

جندلمان: حمساوى يعلن تفوق إسرائيل على مناهضيها

#

بالفيديو.. تعرف على القصة التى غيرت حياة الشيخ الشعراوي

#

سفير مصر بتل أبيب يشارك في مؤتمر «الأمن القومي لإسرائيل»

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن «هناك طائرة عسكرية روسية إيل 20، وكانت تستعد للهبوط بالقرب من بني ياس، وهو لكن أسقطتها قوات الدفاع الجوي الروسية، وتبادل الإسرائيليين والسوريين الاتهامات بإسقاط الطائرة»
وأوضح "المسلماني"، في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن «الطائرة الروسية التي كان بها 15 خبيرًا عسكريًا روسيًا قامت بجولة في غرب سوريا، كانت هناك طائرة إسرائيلية حربية غطت رؤية الطائرة الروسية من أجل استفزاز الدفاع الجوي السوري، مما جعل الدفاع الجوي يضرب الطائرة الروسية بالخطأ، واستطاعت الطائرة الإسرائيلية الفرار والعودة لمركزها».
وأكد أن «روسيا ترى أن إسرائيل وراء الحادث، وإسرائيل تقول إنها ملهاش علاقة، وأرسلت قائد إسرائيلي وبوتين رفض مقابلته، والجيش الروسي رأى أن كلام القائد غير مقنع، وإسرائيل قالت إنها أبلغت روسيا بالطيران فوق سوريا، لكن روسيا قالت إن إسرائيل قالت قبلها بدقيقة، وإنها هتطير في الشمال، ولكنها طارت في الغرب باتجاه الطيران الروسي مما يمثل تضليلًا إسرائيليًا».
وأضاف أن «روسيا مدت سوريا بصواريخ إس 300 لحماية دفاعها الجوي بعد الحادث، مما يمثل تهديدًا قويًا للطيران الإسرائيلي، وهناك اتجاه لإلغاء التأشيرات المجانية بين روسيا وإسرائيل، واتجاه لخفض التمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب، وروسيا قررت التشويش على أي طائرة ستأتي من شرق المتوسط، وهو قطع اتصال تلك الطائرات بالأقمار الصناعية»، واصفًا أن قرارين التشويش ومد سوريا بصواريخ إس 300 بالخطيرين.
وأشار إلى أن «إسرائيل في قلق شديد بعد قرارات روسيا، والموضوع أشبه بقص أجنحة إسرائيل، ويحجم عمل سلاح الجوي الإسرائيلي، وهناك إحباط عسكري في إسرائيلي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة نجم النادي الأهلي السابق بعد صراع مع المرض
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة ترامب تكشف تعرضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم
» «الخطيب» يوجه رسالة لجمهور الأهلي
» انخفاض في سعر الدولار بالبنك المركزي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك